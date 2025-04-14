В БАГАЦ подан иск о дискриминации арабов при назначениях на руководящие должности в госсекторе

Центр "Мусауа" подал в Высший суд справедливости иск с требованием заморозить все назначения на руководящие должности в госсекторе до урегулирования проблемы дискриминации арабского населения при назначениях на эти должности.

Истцы утверждают, что Управление госслужащих сознательно нарушает закон, "проводя расистскую политику продвижения на ключевые должности на госслужбе".

Согласно данным центра, при том, что доля арабов в населении Израиля составляет 21%, их представительство на высших должностях на госслужбе – всего 0,56%, а на должностях среднего звена – 8,8%.