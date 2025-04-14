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Экономика

В БАГАЦ подан иск о дискриминации арабов при назначениях на руководящие должности в госсекторе

Верховный суд/БАГАЦ
Израиль
время публикации: 14 апреля 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 07:53
В БАГАЦ подан иск о дискриминации арабов при назначениях на руководящие должности в госсекторе
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Центр "Мусауа" подал в Высший суд справедливости иск с требованием заморозить все назначения на руководящие должности в госсекторе до урегулирования проблемы дискриминации арабского населения при назначениях на эти должности.

Истцы утверждают, что Управление госслужащих сознательно нарушает закон, "проводя расистскую политику продвижения на ключевые должности на госслужбе".

Согласно данным центра, при том, что доля арабов в населении Израиля составляет 21%, их представительство на высших должностях на госслужбе – всего 0,56%, а на должностях среднего звена – 8,8%.

Экономика
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