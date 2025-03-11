В 2024 году 22% русскоязычных израильтян на госслужбе столкнулись с дискриминацией и нападками

Согласно опросу, проведенному отделом министерства юстиции по координации борьбы с расизмом, 35% работников государственного сектора, принадлежащих к различным меньшинствам, столкнулись с проявлениями дискриминации и нападок или были свидетелями подобных случаев на рабочем месте в течение 2024 года.

В опросе приняли участие около 6400 работников государственного сектора. 14% всех респондентов сообщили, что они лично испытали случаи дискриминации и нападок на рабочем месте на почве национальности, происхождения, цвета кожи или вероисповедания, в то время как 17% сообщили, что были свидетелями такого случая с другими.

Среди представителей меньшинств о личном опыте столкновения с дискриминацией и нападками на рабочем месте сообщили 48% выходцев из Эфиопии, 43% израильских арабов, 33% друзов, 23% евреев-"харедим" и 22% выходцев из бывшего СССР.

35% респондентов сообщили, что им неизвестно о наличии структуры, уполномоченной бороться с дискриминацией в госструктурах.

48% случаев дискриминации и нападок были на почве национальности и религиозной принадлежности, 36% – на почве происхождения, принадлежности к общине или цвета кожи, и 16% – на почве степени религиозности (ультраортодоксальный, светский, традиционный, религиозный и т.д.).

631 респондент столкнулся с оскорбительным поведением или высказываниями, 492 – с дискриминацией в продвижении по службе или в возможности профессионального развития, 412 – с шутками или замечаниями о группе их идентичности, 395 – с обобщающими замечаниями в периоды социальной или политической напряженности, 394 – с неприязненными высказываниями или поведением руководителя, 323 – с оскорбительными высказываниями или поведением получателя услуг.

75% столкнувшихся с дискриминацией не сообщали об этом. Из тех, кто не сообщал, 323 респондента не сделали этого из-за опасения негативных последствий для них, 301 не думали, что сообщение будет воспринято серьезно, и 275 ответили, что не хотели с этим связываться.