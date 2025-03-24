Банк Израиля ограничивает финансирование специальных предложений застройщиков

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили объявил о введении ограничений на финансирование коммерческими банками мероприятий, в рамках которых застройщики предлагают покупателям новых квартир "шаровые кредиты" (кредиты с единовременным погашением в конце срока).

Во-первых, при предоставлении застройщиком "шаровых кредитов" на сумму, превышающую 25% от ожидаемой выручки от реализуемых им проектов, долг застройщика будет автоматически классифицироваться как высокорисковый.

Во-вторых, финансирование банком "шаровых кредитов" не должно превышать 10% от ипотечного портфеля банка.

Ограничения будут действовать в течение двух лет, после чего могут быть пересмотрены.