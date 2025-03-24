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Экономика

Банк Израиля ограничивает финансирование специальных предложений застройщиков

Банк Израиля
Недвижимость
время публикации: 24 марта 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 07:31
Yonatan Sindel/Flash90
Yonatan Sindel/Flash90

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили объявил о введении ограничений на финансирование коммерческими банками мероприятий, в рамках которых застройщики предлагают покупателям новых квартир "шаровые кредиты" (кредиты с единовременным погашением в конце срока).

Во-первых, при предоставлении застройщиком "шаровых кредитов" на сумму, превышающую 25% от ожидаемой выручки от реализуемых им проектов, долг застройщика будет автоматически классифицироваться как высокорисковый.

Во-вторых, финансирование банком "шаровых кредитов" не должно превышать 10% от ипотечного портфеля банка.

Ограничения будут действовать в течение двух лет, после чего могут быть пересмотрены.

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