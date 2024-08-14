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Экономика

Кнессет рассмотрит повышение акциза на уголь, газ и мазут. Электричество подорожает на 5%

время публикации: 14 августа 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 07:44
Кнессет рассмотрит повышение акциза на уголь, газ и мазут. Электричество подорожает на 5%
AP Photo/Michal Dyjuk

Обсуждение "углеродного налога" возвращается в Кнессет. Если в начале года депутаты заблокировали его продвижение, то на этот раз, как сообщает The Marker, в коалиционных партиях договорились поддержать его.

Фактически речь идет о повышении акциза на углеродное топлива, до сих пор облагавшееся низким налогом. Бензина и дизельного топлива, в цене которых для потребителя акциз составляет значительную часть уже сейчас, он не коснется.

Постепенно, до 2030 года, будут повышаться акцизы на природный газ, уголь, бытовой газ, мазут и нефтяной кокс.

При этом акциз на уголь по большому счету перестанет быть актуальным уже через два года, когда последние израильские электростанции прекратят пользоваться им.

Согласовано, что повышение акциза приведет к постепенному повышению тарифов на электричество – на 1% в следующем году и в общей сложности на 5% до 2030 года. Очевидно, что домохозяйства почувствуют и повышение цен на бытовой газ.

По оценке специалистов, в следующем году акциз принесет в госказну 224 миллиона шекелей, а в 2030 – 2,5 миллиарда шекелей в год.

Изменения налогов на энергоносители в Израиле (2024-2030)
ЭнергоносительТекущий налог (шекелей/тонна)Налог в 2025 (шекелей/тонна)Налог в 2030 (шекелей/тонна)
Природный газ1933192
Уголь105147505
Бытовой газ134176658
Мазут 1%1792915
Нефтяной кокс51110783

Экономика
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