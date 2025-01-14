"Роладин" повышает цены на кофе и выпечку
время публикации: 14 января 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 21:32
Популярная израильская сеть кафе "Роладин" повысила цены и изменила формат ценообразования части своего меню. Подорожание в размере 4-18% коснулось сладкой выпечки, холодных напитков и комплекта "кофе с выпечкой".
Так, маленькая выпечка, раньше продававшаяся на вес, теперь продается поштучно, с повышением цен на 13% в среднем.
Холодный кофе и айсы подорожали в среднем на 6%. Пирожные подорожали на 9-13%, круассаны – на 14%, торты – на 6-8%.
Цены на горячий кофе и хлеб на закваске не изменились.
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