"Роладин" повышает цены на кофе и выпечку

Популярная израильская сеть кафе "Роладин" повысила цены и изменила формат ценообразования части своего меню. Подорожание в размере 4-18% коснулось сладкой выпечки, холодных напитков и комплекта "кофе с выпечкой".

Так, маленькая выпечка, раньше продававшаяся на вес, теперь продается поштучно, с повышением цен на 13% в среднем.

Холодный кофе и айсы подорожали в среднем на 6%. Пирожные подорожали на 9-13%, круассаны – на 14%, торты – на 6-8%.

Цены на горячий кофе и хлеб на закваске не изменились.