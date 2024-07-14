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Экономика

WSJ: Google ведет переговоры о покупке израильского стартапа за 23 миллиарда долларов

время публикации: 14 июля 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 21:20
WSJ: Google ведет переговоры о покупке израильского стартапа за 23 миллиарда долларов
Moshe Shai/FLASH90

В воскресенье, 14 июля, издание Wall Street Journal написало, что Google ведет переговоры о покупке израильской стартап-компании кибербезопасности Wiz.

По данным WSJ, переговоры находятся на продвинутой стадии. Стоимость сделки, которая может быть заключена в ближайшее время, оценивается в 23 миллиарда долларов.

Участники предполагаемой сделки эту информацию не комментируют. В других источниках нет подтверждения о данных приобретении израильского стартапа, специализирующихся на кибербезопасности для облачных вычислений, поисковым гигантом.

Израильские экономические обозреватели отмечают: если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории израильского хайтека.

В мае израильский стартап Wiz объявлял о проведении раунда мобилизации капитала на сумму 1 миллиард долларов, исходя из оценки стоимости компании в 12 миллиардов долларов.

С момента своего создания в 2020 году компания мобилизовала у инвесторов 1,9 миллиарда долларов. Последний раунд был проведен в феврале 2023 года, когда компания получила от инвесторов 300 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 10 миллиардов долларов.

В 2023 году доходы компании, ставшей одним из лидеров в сфере обеспечения безопасности облачных технологий, составили 350 миллионов долларов.

https://www.newsru.co.il/finance/7may2024/wiz423.html

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