В числе 30 самых перспективных киберкомпаний США – 11 израильских фирм

В список самых многообещающих киберкомпаний США Rising in Cyber, составленный более чем 100 директорами по информационной безопасности ведущих компаний и корпораций, вошли израильские фирмы Gomboc, Oligo, Wing, Astrix, Descope, Grip, Cyera, Drata, Island ,Orca и Wiz. По сути, более трети списка, включающего 30 наименований, занимают израильские компании.

Как сообщает в воскресенье, 9 июня, экономическое издание Bizportal, список Rising in Cyber насчитывает 30 компаний, он разделен на три категории по 10 компаний в каждой – ранняя стадия развития, в которую входят компании, привлекшие до 35 миллионов долларов, промежуточная стадия – компании, привлекшие до 100 миллионов долларов, и продвинутая стадия – компании, привлекшие более 100 миллионов долларов. В совокупности фигуранты списка Rising in Cyber привлекли более 6 миллиардов долларов и производят доход более 1 миллиарда долларов в год.

В первой категории списка упоминаются Gomboc, Oligo и Wing, во второй категории – Astrix, Descope и Grip, а на продвинутой стадии своего развития названы израильские Cyera, Drata, Island,Orca и Wiz.

Список Rising in Cyber ориентирован на компании, основным рынком которых являются Соединенные Штаты. В ходе составления списка самых перспективных компаний выбирались фирмы, способные быстро и эффективно решать критические для киберкоманд задачи. Из первоначального списка в 200 стартапов, действующих в киберсфере, были отобраны 30.

Как отмечает Орен Юнгер, управляющий партнер компании Notable Capital, этот список демонстрирует значительное влияние Израиля на мировой рынок. "Для израильских стартапов характерно, что они максимально быстро "прыгают в воду" и действуют по принципу "плыви или тони", – поясняет он. – Это обеспечивает быстрый рост, или напротив, дает понять, какой путь не работает, что приводит к обучению и развитию". По его словам, израильским предпринимателям удается преодолевать культурные и языковые различия и предоставлять израильские технологии крупнейшим американским компаниям. "Развитие технологий искусственного интеллекта привело к появлению более изощренных и мощных кибератак, требующих более мощной и совершенной защиты – и этот фронт также возглавляют израильские компании", – отмечает Юнгер.