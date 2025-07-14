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Экономика

Земельное управление выставило на продажу 3746 участков под застройку для резервистов

Недвижимость
Резервисты
время публикации: 14 июля 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 21:25
Земельное управление выставило на продажу 3746 участков под застройку для резервистов
Michael Giladi/Flash90

Земельное управление выставило на продажу 3746 участков под строительство частных домов на льготных условиях, доступных исключительно для резервистов ЦАХАЛа.

Список населенных пунктов включает, среди прочего, поселки Цофит, Ганот, Кфар а-Рое, Мишмар Айялон, Кфар Врадим, Пория, Рош Пина, Рамат Ишай, Лехавим, Митар, Кфар Варбург, Дор, Каркур, Гилон и Бейт Овед.

Право на участие в лотерее имеют резервисты, отслужившие 45 дней и более во время войны "Железных мечей", а также резервисты, отслужившие не менее 80 дней за период с 2000 года. Резервистам, не имеющим собственной квартиры, предоставляется преимущество.

Запись на лотерею завершится в сентябре 2025 года. Победители должны будут получить разрешение на строительство в течение четырех лет.

Размер льготы зависит от географического положения населенного пункта, наличия у резервиста жилой квартиры, семейного статуса, и может в отдельных случаях достигать миллиона шекелей.

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