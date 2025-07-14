Земельное управление выставило на продажу 3746 участков под застройку для резервистов
Земельное управление выставило на продажу 3746 участков под строительство частных домов на льготных условиях, доступных исключительно для резервистов ЦАХАЛа.
Список населенных пунктов включает, среди прочего, поселки Цофит, Ганот, Кфар а-Рое, Мишмар Айялон, Кфар Врадим, Пория, Рош Пина, Рамат Ишай, Лехавим, Митар, Кфар Варбург, Дор, Каркур, Гилон и Бейт Овед.
Право на участие в лотерее имеют резервисты, отслужившие 45 дней и более во время войны "Железных мечей", а также резервисты, отслужившие не менее 80 дней за период с 2000 года. Резервистам, не имеющим собственной квартиры, предоставляется преимущество.
Запись на лотерею завершится в сентябре 2025 года. Победители должны будут получить разрешение на строительство в течение четырех лет.
Размер льготы зависит от географического положения населенного пункта, наличия у резервиста жилой квартиры, семейного статуса, и может в отдельных случаях достигать миллиона шекелей.