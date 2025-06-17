Банк Израиля разрешил отсрочку платежей по ссудам и ипотекам на 3 месяца

Банк Израиля опубликовал во вторник, 17 июня, план быстрой финансовой помощи населению, разработанный совместно с банковской системой.

План предназначен для населения, пострадавшего непосредственно от ущерба боевых действий, включая малые бизнесы и самозанятых, домохозяйства, чьи дома пострадали от ракетных обстрелов и которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов, а также резервистов.

С 1 июля, семьи, чьи дома пострадали и которые эвакуированы или пострадали в результате военных действий, смогут обратиться в банк с просьбой о бесплатной отсрочке выплат по кредитам и ипотекам на период до 3 месяцев (без начисления процентов и комиссий). По ипотеке отсрочка возможна без ограничения суммы, тогда как по потребительским кредитам отсрочка возможна для кредитов на общую сумму до 100 тысяч шекелей.

Малые бизнесы и самозанятые, пострадавшие в результате войны с Ираном, как физически, так и из-за прекращения или резкого сокращения работы, смогут запросить двухмесячную отсрочку выплат по кредитам на общую сумму до 2 миллионов шекелей на предприятие, без начисления процентов и комиссий.

Предприятия, не пострадавшие физически, должны предоставить справку (от бухгалтера, налогового консультанта или адвоката) о том, что предприятие не работало хотя бы часть времени с начала войны.

Малые предприятия резервистов, физически пострадавшие или прекратившие работу, могут получить освобождение на два месяца от начисления процентов на овердрафт до 30 тысяч шекелей на текущем счете предприятия.

Малые предприятия, не соответствующие установленным критериям (так называемый "второй круг"), смогут отсрочить кредиты (на общую сумму до 2 миллионов шекелей на предприятие на период два месяца), но отсрочка будет связана с расходами (проценты).

В Банке Израиля подчеркивают, что план представляет собой минимальные условия отсрочки кредитов, и каждый банк вправе расширить его в пользу своих клиентов по их просьбе.