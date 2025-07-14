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Экономика

Баарав-Миара: Google должен заблокировать в Израиле доступ к сайтам с пиратским контентом

Юрсоветник правительства
Google
время публикации: 14 июля 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 07:16
Баарав-Миара: Google должен заблокировать в Израиле доступ к сайтам с пиратским контентом
AP Photo/Jeff Chiu

Юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара передала в Тель-Авивский окружной суд экспертное заключение, согласно которому закон обязывает корпорацию Google блокировать доступ к интернет-сайтам с пиратским видеоконтентом.

Заключение было подано в рамках рассматриваемого судом иска крупных израильских производителей контента, включая компаний HOT, Yes, Charlton, "Сиртей Юнайтед Кинг", против Google.

Компании требуют обязать Google заблокировать доступ к сайтам, предлагающим или рекламирующим бесплатный просмотр фильмов, сериалов, спортивных трансляций, с нарушением авторского права.

В заключении Баарав-Миары говорится, что Google уже предпринял подобные шаги в других странах, а это значит, что такая блокировка технически возможна, и что Google является "предоставителем доступа", согласно определению этого термина в израильском Законе об авторском праве.

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