Суд обязал владельца сайтов с пиратским контентом заплатить 5 млн шекелей правообладателям

Окружной суд Тель-Авива признал виновным Михаэля Бен-Ами, владельца сайтов "Сдарот" ("Сериалы") и "Сратим" ("Фильмы"), в нарушении авторского права и обязал выплатить 5 миллионов шекелей организации ЗИРА и компаниям United King Films, Hot и Yes. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 137 тысяч шекелей.

Иск против Михаэля Бен-Ами был подан в августе 2023 года объединением ЗИРА, защищающим авторские права в сети интернет. Это не первый иск против Бен-Ами: в 2016 году суд вынес бессрочный запрет на работу сайта "Сдарот", а Бен-Ами был обязан выплатить правообладателям компенсацию в размере одного миллиона шекелей. Несмотря на судебный запрет, сайт с пиратским контентом продолжил работать, что привело к подаче еще одного иска.

По информации сайта "Мако", в иске кроме Бен-Ами фигурировали имена еще 13 ответчиков, причастных к работе пиратских сайтов "Сдарот" и "Сратим". Судебные разбирательства против большинства из них завершились компромиссными соглашениями, в рамках которых объединению ЗИРА будут выплачены компенсации в размере, соответствующем вкладу каждого из ответчиков в деятельность сайта. При установлении размера компенсации также учитывалось, сотрудничал ли ответчик со следствием.

По информации "Мако", Михаэль Бен-Ами в последние годы находится за границей.