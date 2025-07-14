Авиакомпания Neos возобновляет полеты в Израиль

Итальянская авиакомпания Neos сообщила, что возобновит полеты в Израиль с 28 июля и будет обслуживать четыре направления.

В первую неделю после возвращения авиакомпания выполнит 8 рейсов, а затем увеличит их частоту до 16 рейсов в неделю.

Авиакомпания будет обслуживать полеты в Милан, Верону, Лиссабон и на остров Корфу. Кроме того, компания предлагает стыковочный рейс в Нью-Йорк с трехчасовой пересадкой в Милане.

Израильская авиакомпания "Исраэйр" также анонсировала выход на маршрут в Милан.