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Экономика

Авиакомпания Neos возобновляет полеты в Израиль

Авиация
время публикации: 14 июля 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 07:04
Авиакомпания Neos возобновляет полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Итальянская авиакомпания Neos сообщила, что возобновит полеты в Израиль с 28 июля и будет обслуживать четыре направления.

В первую неделю после возвращения авиакомпания выполнит 8 рейсов, а затем увеличит их частоту до 16 рейсов в неделю.

Авиакомпания будет обслуживать полеты в Милан, Верону, Лиссабон и на остров Корфу. Кроме того, компания предлагает стыковочный рейс в Нью-Йорк с трехчасовой пересадкой в Милане.

Израильская авиакомпания "Исраэйр" также анонсировала выход на маршрут в Милан.

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