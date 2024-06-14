Цены на аренду, покупку и строительство жилья в Израиле продолжают расти

Согласно данным Центрального статистического бюро, стоимость аренды жилья в мае выросла для арендаторов, обновляющих договор, на 2,5%, а для арендаторов, подписывающих договор в новом месте, - на 3,7%.

Индекс стоимости строительства, к которому как правило привязываются цены на покупку нового жилья, вырос в мае на 0,5%, с начала года – на 0,7%, а за последние 12 месяцев – на 1,2%.

Индекс покупки жилья вырос в марте-апреле на 0,9% по сравнению с февралем-мартом. За последний год рост цен составил 2,1%, однако при этом он был географически очень неоднородным. В Тель-Авиве цены выросли в среднем на 0,1%, в Центральном округе и в Иерусалиме – на 1,9%, в Южном и Северном округах – на 3,6% и 3,7% соответственно, а в Хайфе – на 6,6%.

При этом следует подчеркнуть, что рост цен основан на номинальной стоимости сделок, и не отражает значительные льготы в финансировании и оборудовании квартир, которыми подрядчики привлекают покупателей, чтобы не снижать номинальные цены. ЦСБ и Налоговое управление начали работать над формированием новой отчетности, включающей реальную стоимость сделок.