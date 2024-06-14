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Из-за описки в документах покупатели "Жилья для новосела" в Ашкелоне заплатили лишние 10%

время публикации: 14 июня 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 08:27
Из-за описки в документах покупатели "Жилья для новосела" в Ашкелоне заплатили лишние 10%
Photo by Nati Shohat/Flash90

Тендерная комиссия Земельного управления постановила, что в документах тендера на строительство 2526 квартир в Ашкелоне, опубликованного в 2018 году, имела место описка.

В результате описки покупатели квартир в рамках лотереи "Жилье для новосела" заплатили на 10% больше, чем должны были. В отдельных случаях речь идет о сумме в 150 тысяч шекелей.

Причина столь значительной разницы в ценах – ошибка при установке сроков и объемов привязки стоимости квартиры к индексу стоимости строительных работ, которые в программе "Жилье для новосела" отличаются от стандартных.

На данный момент решение комиссии касалось компании "Перец Боней а-Негев", построившей в Ашкелоне 180 квартир, из которых 126 – в рамках "Жилья для новосела", однако очевидно, что оно будет распространяться и на другие компании.

Комиссия постановила, что со стороны компании имело место недобросовестное поведение, поскольку она скрыла очевидную ошибку в документации и сообщила о ней только пять лет спустя, уже после того, как поступили жалобы от покупателей, сообщает The Marker.

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