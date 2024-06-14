Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд и перенос из Делавэра в Техас

Акционеры Tesla Inc. вновь высказались в поддержку выплаты главе компании Илону Маску вознаграждения на сумму $56 млрд. Они также поддержали перенос регистрации Tesla из Делавэра в Техас.

Голосование по этим вопросам прошло 13 июня. Компания не приводит данных о том, какое количество голосов акционеров было отдано "за" предложения, однако Маск написал в соцсети X о "большом отрыве" голосов в их поддержку.

Одобрение акционерами компенсационного пакета Маска не гарантирует, что вознаграждение будет выплачено, отмечает MarketWatch.

Напомним, что в январе 2024 года суд штата Делавэр удовлетворил иск миноритарных акционеров и признал незаконным решение совета директоров корпорации Tesla от 2018 года о выделении ее основателю Илону Маску бонуса в виде 303 миллионов акций. Фактически речь шла о 10% акций компании, и в случае, если Маск их лишится, его доля акций сократится до 13%. Одновременно он лишится статуса самого богатого человека в мире. Согласно Forbes, на данный момент его капитал оценивается в 213 миллиардов долларов. В ответ на решение суда Маск тогда написал в принадлежащей ему соцсети Twitter (ныне X): "Никогда не регистрируйте компанию в Делавэре. Если вы хотите, чтобы акционеры могли принимать решения, регистрируйте компанию в Неваде или Техасе".