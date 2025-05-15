Антимонопольное управление Израиля одобрило продажу 10% акций "Тамар" азербайджанской SOCAR

Антимонопольное управление Израиля одобрило продажу государственной азербайджанской компании SOCAR 10% акций в проекте разработки газового месторождения "Тамар", принадлежащих израильскому миллиардеру Аарону Френкелю, который владеет ими с 2021 года, сообщает "Калькалист".

Для завершения сделки требуется одобрение со стороны Нефтяного совета при министерстве энергетики Израиля.

Антимонопольное разрешение было выдано с условием, что SOCAR не будет эксплуатировать газовые месторождения в районах, где у нее уже есть лицензии на разведку в Израиле, отмечается в публикации.

Консорциум из государственной азербайджанской компании SOCAR, британской British Petroleum и израильской New Med получил лицензию на поиск нефти и газа в блоке I эксклюзивных экономических вод Израиля в марте 2025 года. Блок площадью около 1700 кв.км расположен в северо-западном углу израильских экономических вод на границе с экономическими водами Ливана и Кипра. Оператором поисков будет SOCAR, который ранее приобрел 10% прав на месторождение "Тамар", однако до сих пор ни разу не выступал оператором месторождения в Средиземном море. Для British Petroleum это первое появление в Израиле и она стала второй компанией "Большой нефтяной шестерки" после Chevron, принявшей решение работать в Израиле.