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Экономика

Служба занятости сообщила о росте доли обладателей высшего образования среди безработных

время публикации: 14 мая 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 11:22
Служба занятости сообщила о росте доли обладателей высшего образования среди безработных
Yossi Zamir/Flash90

Государственная служба занятости опубликовала очередной отчет о состоянии рынка труда, отметив продолжение наметившихся в последние месяцы тенденций.

Общее количество зарегистрированных в службе трудоустройства снизилось на 4% до 152,9 тысяч человек. В том числе количество получателей пособия по прожиточному минимуму опустилось ниже 40 тысяч человек.

При этом количество работников хайтека среди зарегистрированных выросло на 3,3%, а количество обладателей высшего образования – на 2%. Их доля от общего числа ищущих работу выросла, соответственно, до 11% и до 20,3%.

Также в службе трудоустройства отмечают, что сокращение количества безработных в городах из нижних социо-экономических кластеров было вдвое большим, чем в городах из верхних социо-экономических кластеров.

Экономика
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Служба занятости: среди безработных увеличилась доля обладателей профессий умственного труда