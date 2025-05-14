Служба занятости сообщила о росте доли обладателей высшего образования среди безработных

Государственная служба занятости опубликовала очередной отчет о состоянии рынка труда, отметив продолжение наметившихся в последние месяцы тенденций.

Общее количество зарегистрированных в службе трудоустройства снизилось на 4% до 152,9 тысяч человек. В том числе количество получателей пособия по прожиточному минимуму опустилось ниже 40 тысяч человек.

При этом количество работников хайтека среди зарегистрированных выросло на 3,3%, а количество обладателей высшего образования – на 2%. Их доля от общего числа ищущих работу выросла, соответственно, до 11% и до 20,3%.

Также в службе трудоустройства отмечают, что сокращение количества безработных в городах из нижних социо-экономических кластеров было вдвое большим, чем в городах из верхних социо-экономических кластеров.