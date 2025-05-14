Египет объявил о 15% скидки с платы за проход через Суэц
время публикации: 14 мая 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 10:07
Управление Суэцкого канала объявило, что с четверга, 15 мая, стоимость прохода судов через канал будет снижена на 15%.
Льготный тариф будет действовать на протяжении 90 дней. О мероприятии было объявлено на фоне прекращения боевых действий между США и йеменскими хуситами.
Сбор за проход через Суэцкий канал является важным источником иностранной валюты для Египта. В 2024 году, из-за действуй хуситов в Красном море, Египет недосчитался 6 миллиардов долларов сборов.