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Экономика

Египет объявил о 15% скидки с платы за проход через Суэц

время публикации: 14 мая 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 10:07
Египет объявил о 15% скидки с платы за проход через Суэц
AP Photo/Ayman Aref

Управление Суэцкого канала объявило, что с четверга, 15 мая, стоимость прохода судов через канал будет снижена на 15%.

Льготный тариф будет действовать на протяжении 90 дней. О мероприятии было объявлено на фоне прекращения боевых действий между США и йеменскими хуситами.

Сбор за проход через Суэцкий канал является важным источником иностранной валюты для Египта. В 2024 году, из-за действуй хуситов в Красном море, Египет недосчитался 6 миллиардов долларов сборов.

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