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Экономика

Авиакомпания Ryanair отложила полеты в Тель-Авив до 5 июня

Авиация
Туризм
время публикации: 14 мая 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 18:11
Авиакомпания Ryanair отложила полеты в Тель-Авив до 5 июня
Yossi Aloni/FLASH90

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair по-прежнему считает, что летать в Тель-Авив не безопасно, и сообщила, что из ее расписания будут убраны все израильские рейсы как минимум до 5 июня.

Отметим, что другая европейская бюджетная компания – EasyJet – планировавшая возобновить полеты в Израиль с 1 июня, отменила все рейсы на израильских маршрутах на июнь.

Сегодня, 15 мая, венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты в Израиль.

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