Авиакомпания Ryanair отложила полеты в Тель-Авив до 5 июня

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair по-прежнему считает, что летать в Тель-Авив не безопасно, и сообщила, что из ее расписания будут убраны все израильские рейсы как минимум до 5 июня.

Отметим, что другая европейская бюджетная компания – EasyJet – планировавшая возобновить полеты в Израиль с 1 июня, отменила все рейсы на израильских маршрутах на июнь.

Сегодня, 15 мая, венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты в Израиль.