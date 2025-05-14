США подписали соглашения с Катаром на сотни миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали при подписании соглашений о сотрудничестве между двумя странами в ходе встречи в Дохе.

Подписаны соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере и договор о закупке катарским государственным авиаперевозчиком Qatar Airways 160 американских самолетов Boeing на общую сумму 200 миллиардов долларов.

Авиационное соглашение было подписано гендиректором Boeing Келли Ортбергом и гендиректором Qatar Airways Бадром Мухаммадом аль-Миром. Позже Трамп со ссылкой на Ортберга отметил, что речь идет о самом крупном заказе самолетов в истории компании Boeing.

Пока неясно, какие именно самолеты Boeing будут поставлены Катару, в какие сроки и на каких условиях будет реализовано это соглашение.

Агентство Reuters отмечает, что Boeing больше не публикует каталожные цены, но, исходя из последней опубликованной стоимости Boeing 777X (самого дорогого на сегодняшний день самолета), сделка на 160 дальнемагистральных самолетов может в совокупности достигать около 70 миллиардов долларов. Причем авиакомпании обычно получают большие скидки за оптовые сделки.

Днем ранее, 13 мая, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию был подписан пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов. Это стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества США и Саудовской Аравии. Церемония подписания пакета соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммада бин Салмана. Достигнутые договоренности предусматривают следующее: саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США; американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов; Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолетов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease на 4,8 миллиарда долларов. Отдельный пакет касается здравоохранения: в частности, согласовано создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в американском штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов. Подписано соглашение о военном сотрудничестве на общую сумму около 142 миллиардов долларов. В нем речь идет о поставках американских вооружений и техники в королевство, развитии систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизации береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии. Кроме того, американцы обеспечат обучение саудовских военных и технических специалистов.