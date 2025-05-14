Минтранс и полиция продолжают ссору из-за иерусалимского трамвая. Задержан главный инженер проекта

Главный инженер проекта по интеграции линий иерусалимского трамвая был задержан для допроса за неделю до начала работ, против формата которых выступает руководство столичного округа полиции.

В министерствах транспорта и финансов и в мэрии Иерусалима обвиняют полицейское руководство в шантаже на фоне требования округа получить дополнительное финансирование.

В полиции, в свою очередь, утверждают, что продвижение работ осуществляется без необходимого по закону согласования с полицией в вопросах обеспечения безопасности работ и порядка работы транспорта на период работ.

Напомним, что на следующей неделе центральный отрезок красной линии иерусалимского трамвая между станциями а-Сахель и Кирьят-Моше будет закрыт на три месяца для работ по интеграции красной и зеленой трамвайных веток.

В полиции утверждают, что речь идет о важнейшем коридоре для перемещения спецтранспорта в случае чрезвычайных ситуаций, и проведение инфраструктурных работ одновременно на всем протяжении этого коридора представляет угрозу для населения города.