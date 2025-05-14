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Экономика

Минтранс и полиция продолжают ссору из-за иерусалимского трамвая. Задержан главный инженер проекта

время публикации: 14 мая 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 16:20
Минтранс и полиция продолжают ссору из-за иерусалимского трамвая. Задержан главный инженер проекта
Chaim Goldberg/Flash90

Главный инженер проекта по интеграции линий иерусалимского трамвая был задержан для допроса за неделю до начала работ, против формата которых выступает руководство столичного округа полиции.

В министерствах транспорта и финансов и в мэрии Иерусалима обвиняют полицейское руководство в шантаже на фоне требования округа получить дополнительное финансирование.

В полиции, в свою очередь, утверждают, что продвижение работ осуществляется без необходимого по закону согласования с полицией в вопросах обеспечения безопасности работ и порядка работы транспорта на период работ.

Напомним, что на следующей неделе центральный отрезок красной линии иерусалимского трамвая между станциями а-Сахель и Кирьят-Моше будет закрыт на три месяца для работ по интеграции красной и зеленой трамвайных веток.

В полиции утверждают, что речь идет о важнейшем коридоре для перемещения спецтранспорта в случае чрезвычайных ситуаций, и проведение инфраструктурных работ одновременно на всем протяжении этого коридора представляет угрозу для населения города.

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Полиция против закрытия иерусалимского трамвая на три месяца