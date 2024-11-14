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Экономика

Ужесточены критерии для получения выплат по страхованию патронажного ухода

время публикации: 14 ноября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 21:19
Ужесточены критерии для получения выплат по страхованию патронажного ухода
Miriam Alster/Flash90

Директор Управления по надзору за рынками капитала, страхования и пенсионных накоплений Амит Галь издал распоряжение, ужесточающее критерии получения страховых выплат по патронажному уходу.

Так, количество базовых повседневных действий, которые застрахованный должен затрудняться выполнять, чтобы иметь право на получение страховых выплат, увеличено с 3 до 4. Базовыми действиями являются передвижение, приемы пищи, купание, вставание, одевание и контроль сфинктеров.

Кроме того, были ужесточены критерии неспособности самостоятельного купания и одевания. Так, если пациент может сам мыться в ванне или в душе, если ему с помощью приспособлений решают проблему захода в душевую или ванну, это не будет считаться неспособностью. Также способность одеваться самостоятельно будет проверяться не на способности застегнуть пуговицы или завязать шнурки, а на способности одеть футболку без пуговиц.

Ужесточение критериев призвано остановить резкий рост количества получающих выплаты по патронажному уходу от больничных касс, поставивший рынок страхования патронажного ухода в стране на грань коллапса.

Экономика
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