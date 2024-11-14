Утверждено строительство круизного терминала в порту Хайфы

Хайфская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила план строительства нового пассажирского терминала в порту Хайфы, который должен будет обслуживать пассажиров круизных лайнеров.

Открытие терминала планируется в 2028 году, и он сможет обслуживать около миллиона пассажиров в год.

Пассажирский терминал является важной частью плана застройки прибрежной зоны в западной части Хайфского порта, утвержденного еще в 2017 году.