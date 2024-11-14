Минфин: "новоселы", покупавшие квартиры со скидкой в Лоде, заработали на них до миллиона шекелей

Программа льготного жилья "Мехир ле-Миштакен" ("Жилье для новосела") включала в себя ограничение возможности продажи квартиры в течение нескольких лет.

В 2023 году истек срок запрета на продажу в первых реализованных проектах – в Афуле и в Лоде.

Согласно новому отчету главного экономиста министерства финансов, в Афуле этим воспользовались уже 20% "новоселов", продавшие свои квартиры с реальной прибылью в 566 тысяч шекелей или 66% (речь идет о прибыли сверх роста индекса цен на покупку жилья, но без учета сопутствующих расходов, таких как платежи по ипотеке и расходы на адвоката).

В Лоде с момента отмены запрета прошло на 3 месяца меньше времени, и свои квартиры продали только 9% "новоселов". Средний уровень прибыли в Лоде чуть-чуть не дотянул до миллиона шекелей, составив 984 тысячи шекелей.