Новый закон обяжет госорганизации жертвовать излишки продуктов питания нуждающимся

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон, который обяжет крупные организации жертвовать излишки продовольствия нуждающимся. Закон распространяется на государственные учреждения, которые готовят не менее 500 порций в день.

Ожидается, что реализация этого закона позволит передавать качественные излишки продовольствия сотням тысяч нуждающихся семей, что сократит расходы государства в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Данный закон не распространяется на силовые структуры и некоторые подразделения министерства обороны, но он охватывает Кнессет, местные власти, Банк Израиля, Институт национального страхование, Управление аэропортов и другие организации. Отказаться выполнять этот закон можно будет только по экономическим соображениям и по соображениям безопасности.

По данным организации "Лекет Исраэль", которая продвигает передачу излишков продуктов питания на нужды малообеспеченных, в 2022 году было выброшено 2,6 миллионов тонн продовольствия совокупной стоимостью 23,1 миллиарда шекелей. Речь идет о 37% продуктов питания в Израиле и о более чем миллионе тонн пригодной для употребления еды.

При этом в Израиле 1,4 миллиона человек живут в условиях продовольственной нестабильности, а объем пищевых отходов составляет треть бытовых отходов в Израиле и отвечает за 6% выбросов парниковых газов в Израиле.