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Экономика

Министерство экономики открывает новую квоту на 6400 гастарбайтеров в сфере торговли и услуг

время публикации: 14 ноября 2024 г., 15:28 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 15:28
Министерство экономики открывает новую квоту на 6400 гастарбайтеров в сфере торговли и услуг
Ayal Margolin/Flash90

Министерство экономики и промышленности открыло новую квоту на привлечение 6400 иностранных работников в сектор торговли и услуг в Израиле: это может быть актуально для работодателей, работающих в сферах торговли, клининга, банкетных залов, автомастерских и т. п.

По словам министра экономики Нира Барката, открытие дополнительной квоты гастарбайтеров даст бизнесу дополнительные инструменты для решения кадрового кризиса и поможет развитию сферы торговли и услуг. Нехватка рабочих рук в этой сфере усугубилась с начала войны "Железные мечи" из-за прекращения найма палестинских рабочих.

В министерстве экономики отмечают, что если механизм докажет свою эффективность, квота на привлечение иностранных работников в сферу торговли и услуг будет расширена – это поможет реализовать потенциал израильского бизнеса, повысит качество и разнообразие товаров и услуг, получаемых израильтянами, и окажет влияние на борьбу с дороговизной жизни.

Владельцы бизнеса могут подавать заявки на привлечение гастарбайтеров на сайте министерства экономики и промышленности.

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