О чем договорились учителя и минфин, "черновики" к госбюджету 2025. Экономический обзор за неделю

Учителя и минфин объявили о победе на переговорах, ученики проиграли в любом случае. Минфин представил планы реформ и изыскания денег, но пока что имеет мало шансов их реализовать.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Учителя и минфин договорились. Что достигнуто?

Год и месяц переговоров потребовался министерству финансов и организации учителей средних и старших классов, чтобы договориться о том, о чем же именно они договорились 31 августа 2023 года.

Тогда в последний день каникул, после года забастовочных санкций, в ходе которого председатель организации Ран Эрез заявлял, что добьется от минфина большего, чем профсоюз учителей во главе с Яфой Бен-Давид, и министр финансов Бецалель Смотрич объявил о достижении договоренностей по новому коллективному соглашению. Но уже через пять дней забастовочные санкции были возобновлены, поскольку оказалось, что у сторон разный взгляд на то, о чем именно они договорились.

Стоил ли еще один год страданий старшеклассников, оставшихся без оценок за экзамены, без экскурсий и любой внеклассной деятельности посреди войны, достигнутых сторонами результатов, судите сами.

Главным камнем преткновения между минфином и организацией учителей было требование минфина о введении квоты на найм учителей на индивидуальных контрактах. Год назад речь шла о 10%, в итоге стороны сошлись на 6% и назвали это "пилотным проектом". С одной стороны, речь идет о принципиальной победе минфина, который дал министерству просвещения возможность найма учителей дефицитных предметов за высокую зарплату вне коллективного трудового договора. С другой стороны, минпрос только сейчас добрался до попыток найма учителей на индивидуальных контрактах для начальных школ, хотя договор с профсоюзом учителей был подписан два года назад. Причем минпрос начал эти попытки крайне неудачным решением опубликовать предложения через государственную службу трудоустройства. В общем, минфин добился того, чего хотел, теперь правительство должно доказывать, что не зря боролось за этот шаг.

Зарплаты учителей будут повышены на 2000 шекелей, из которых 1200 сразу, 300 в следующем году, а затем по 250 шекелей в год. Изначально минфин предлагал 1300 шекелей, Эрез требовал 3000 шекелей. Год назад стороны сторговались на 2400 шекелей, то есть в итоге повышение зарплат будет меньшим, чем могло быть. Минфин заплатит учителям одноразово по 9600 шекелей, то есть по 800 шекелей в месяц, которые учителя должны были получить за предыдущий год, если бы договор был подписан тогда, однако в итоге более значительная часть этого повышения уйдет на подоходный налог и с этих сумм не будут сделаны отчисления в пенсию и фонд повышения квалификации. То есть лишний год борьбы привел к тому, что учителя получат меньше, чем могли получить год назад.

Что не менее важно, повышение зарплат будет не на проценты, а на равную для всех сумму, то есть молодые учителя в итоге получат в процентном отношении больше, чем учителя со стажем (а с учетом прогрессивной шкалы налогообложения и зарплата нетто у них вырастет больше). Минфин последовательно во всех договорах последних лет добивается отхода от практики повышения зарплат в процентах, при которой большая часть денег уходит работникам с большим стажем.

В то же время большая часть надбавок за дополнительную нагрузку будет процентной, поэтому координатор параллели с меньшим стажем получит меньше денег за ту же самую дополнительную нагрузку, чем координатор параллели с большим стажем. Исключение сделано для доплаты за нагрузку классного руководителя. Учителя, выполняющие эту функцию, смогут выбирать между процентной надбавкой и суммой в 1000 шекелей в месяц.

Хотя добавка в итоге будет меньшей, часы работы тоже сократятся. Учителям добавят один час неделю фронтального преподавания и сократят три часа в неделю индивидуального преподавания, то есть рабочая неделя сократится с 40 до 38 часов. Минпрос в этом обмене получит больше часов преподавания в классах и, соответственно, уменьшение нехватки учителей. Но сделано это будет за счет существенного сокращения помощи отстающим школьникам.

Реформа экзаменов на аттестат зрелости по гуманитарным и общественным наукам, против которой Ран Эрез выступал, оправдывая забастовочные санкции, останется в силе в полном объеме.

Чего минфину добиться не удалось, так это облегчения условий увольнения учителей в рамках коллективного трудового соглашения.

Касательно 7 дней забастовки в новом учебном году, бастовавшим учителям вычтут зарплату за два дня, и 5 дней они отработают в дни каникул.

Госбюджет 2025, "черновики"

После нескольких месяцев споров по поводу необходимости продвижения госбюджета на 2025 год, у специалистов появилась возможность спорить по поводу конкретных мер, которые будут или не будут входить в этот госбюджет.

Редакция Newsru.co.il опубликовала краткие изложения черновика закона о государственном регулировании и черновика пакета мер по консолидации бюджета на 2025 год.

Значительная часть "мер по консолидации", то есть мер по изысканию дополнительных доходов, требует согласия профсоюзов, особенно те, что касаются зарплат и пенсий госслужащих. Арнон Бар-Давид прямо заявил, что не будет сотрудничать с минфином прежде, чем увидит закрытие ненужных министерств и сокращение коалиционных денег.

Достаточно ли будет для этого заявленного сокращения пяти министерств из тридцати? Возможно, если это будет сопровождаться другими шагами правительства. Вопрос, удастся ли министру финансов Бецалелю Смотричу убедить партнеров по коалиции отказаться от министерских портфелей.

Из предложенных "мер консолидации" стоит отметить изменение подхода минфина в отношении фондов повышения квалификации. Если в прошлых попытках речь шла об отмене налоговой льготы (освобождения от налога на прибыль) полностью, то теперь предлагается отменить ее только с момента, когда деньги становятся доступны для вывода из фонда. Кстати, когда работники в принудительном порядке пожертвовали по одному дню оздоровительных выплат на помощь резервистам, это было сделано в обмен на обещание не трогать фонды повышения квалификации.

Предлагаемое ужесточение потолка налоговой льготы на пенсионные отчисления и на пенсионные выплаты направлено на получателей зарплат более двух средних зарплат по стране и получателей пенсий более 10-12 тысяч шекелей (причем в минфине специально подчеркивают, что во втором случае речь в большинстве идет о получателях бюджетных пенсий).

От согласия профсоюзов (и партии ШАС, контролирующей минсобес и минтруда) будут зависеть и такие меры, как замораживание индексации пособий и повышения минимальной зарплаты. Замораживание ступеней подоходного налога, скорее всего, будет провести легче, поскольку оно находится полностью в ведении министра финансов.

Самые большие поступления ожидаются от мер по налогообложению нераспределенной прибыли. И тут имеются серьезные разногласия между министерством финансов (по крайней мере его кадровым руководством) и между канцелярией премьер-министра и его экономическим советником Ави Симхоном. В минфине требуют обложить нераспределенную прибыль налогом в принудительном порядке, тогда как Симхон предлагает повторить трюк из прошлого и предложить им кратковременную налоговую скидку для распределения прибыли и уплаты налогов добровольно. Подход минфина даст около 10 миллиардов шекелей в 2025 году (за счет значительности накопленных сумм), затем будет определенный спад до 3,5-4 миллиардов шекелей, а в 2028 году и далее ожидается, что этот шаг будет давать по 5 миллиардов шекелей налоговых поступлений ежегодно, поскольку нераспределение прибыли ради отсрочки в уплате налогов станет бессмысленным. Вариант Симхона может дать более значительную сумму в 2025 году, поскольку компании будут охотнее высвобождать накопленную прибыль ради налоговой льготы, но затем ситуация снова вернется к предыдущему состоянию и госказна будет недосчитываться миллиардов шекелей налогов.

Что практически точно пройдет через правительство и Кнессет, это повышение налогов на автомобили. Точнее в данном случае это будет выглядеть как сокращение налоговой льготы, призванной стимулировать импорт экологичных автомобилей. Практика показывает, что эффект этой льготы крайне ограничен. В рамках льготы все автомобили делятся на 15 категорий, и машины 15-й категории не получают никакой льготы. И тем не менее, 20% всех импортируемых в Израиль автомобилей входят в эту 15-ю категорию. Чтобы заработать на этом, данную категорию разделят еще на три, и добавят на них от 2,5 до 7,5 тысяч шекелей налога. А категориям с 1 по 14 сократят размер льготы на 4 тысячи шекелей. Поэтому парадоксально, но машины нижней части 15-й категории подорожают меньше, чем машины самой экологичной 1-й категории. В общем, в данном случае похоже правительству важнее получить дополнительный источник денег, а не сократить загрязнение воздуха. Кстати, электромобили, входящие в 1-ю категорию, сохранят льготу в полном размере, но все равно подорожают больше всех, потому что налог на их покупку повысят, как минимум на 10%, а максимум – на 52% (если решат уравнять его с налогом на обычные автомобили).

Из инициатив, вошедших в черновик закона о государственном регулировании, стоит отметить параграф "Разработка процедуры распределения дивидендов в государственных компаниях", включенный в него исключительно из-за отказа министра Давида Амсалема, отвечающего за управление госкомпаний, разрешать выплату госкомпаниями государству дивидендов на сумму более 2 миллиардов шекелей. Насколько Смотрич сможет обойти Амсалема в данном вопросе – сказать затруднительно.

Особый налог на прибыль банков на 2026 год после того, как банкам было обещано, что их оставят в покое в обмен на выплату особого налога в 2024-2025 годах – лишнее доказательство того, что не стоит играть в азартные игры с государством.

В параграфе об агломерационных транспортных управлениях отдельным пунктом прописано, что они не будут иметь права принимать решения касательно работы транспорта по субботам.

Создание управления по надзору за выплатой зарплат и пенсий в ЦАХАЛе – очередной раунд борьбы минфина и минобороны за доступ к контролю над зарплатами и пенсиями военных. До сих пор минобороны одерживал верх даже если в процессе борьбы соглашался на уступки.

Переход на пятидневную учебную неделю в младших классах потребует открытия коллективного трудового договора с профсоюзом учителей. Слабо верю в возможность реализации данного шага, хотя и поддерживаю его.

Предоставление муниципалитетам права на увеличение муниципального налога для жилых помещений в размере до 5% в год сверх обязательной индексации без необходимости в получении разрешения МВД и минфина. Верится слабо, но может быть использовано минфином в качестве пряника в борьбе с муниципалитетами за другие вопросы, например, за агломерационные транспортные управления или за ускорение жилищного строительства.

Кроме того, не могу не отметить наличие в законе о государственном регулировании пунктов, озаглавленных "Продвижение доступа…", "Изучение мер…", "Анализ влияния…", "Создание экспертной группы…". Причем каждый из этих пунктов имеет полное право на жизнь и призван улучшить работу правительства и рынка. Но не могу отделаться от чувства, что их включили в законопроект "для объема". Потому что присутствие в законе параграфа "слияние систем взимания платежей Налогового управления и Ведомства национального страхования" было бы оправданно, а "создание экспертной группы по изучению слияния систем…" – пункт для повестки дня еженедельного заседания правительства, а не для пакета рыночных реформ.

И пару слов о пункте, который в последний момент не вошел в опубликованный черновик – пункте о повышении налоговой определенности для международных компаний и иностранных инвесторов, работающих в Израиле, а точнее – в израильском хайтеке. При действующем законодательстве высокий уровень неопределенности в налоговых вопросах является ахиллесовой пятой локомотива израильской экономики. Реформа продвигалась налоговым управлением вместе с министерством финансов, однако в последний момент была отозвана под давлением министерства юстиции. В ведомстве Ярива Левина пришли к выводу, что осталось слишком мало времени для утверждения закона о государственном регулировании, чтобы подготовить все изменения в законодательстве, необходимые для реализации этого пункта. Так что реформу налогообложения хайтека придется или продвигать в обычном порядке, или ждать следующего закона о государственном регулировании.