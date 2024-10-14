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Экономика

Комиссия Нагеля рекомендовала срочно закупить противоракеты, БТР и барражирующие боеприпасы

время публикации: 14 октября 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 07:54
Комиссия Нагеля рекомендовала срочно закупить противоракеты, БТР и барражирующие боеприпасы
Flash90

Комиссия по рассмотрению оборонного бюджета и развития вооруженных сил под руководством бригадного генерала (в отставке) профессора Нагеля представила премьер-министру Биньямину Нетаниягу промежуточные рекомендации.

Запрос на срочную подачу промежуточных рекомендаций связан с необходимостью включить их в проект государственного бюджета на 2025 год, чтобы успеть реализовать американскую военную помощь.

В числе рекомендаций – массовая закупка противоракет для систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец", расширение закупки барражирующих боеприпасов израильского производства, срочный заказ у США крупной партии в несколько сотен бронетранспортеров.

Еще один пункт рекомендаций – существенное расширение штата управления реабилитации раненых и работы с семьями в министерстве обороны.

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