Комиссия Нагеля рекомендовала срочно закупить противоракеты, БТР и барражирующие боеприпасы

Комиссия по рассмотрению оборонного бюджета и развития вооруженных сил под руководством бригадного генерала (в отставке) профессора Нагеля представила премьер-министру Биньямину Нетаниягу промежуточные рекомендации.

Запрос на срочную подачу промежуточных рекомендаций связан с необходимостью включить их в проект государственного бюджета на 2025 год, чтобы успеть реализовать американскую военную помощь.

В числе рекомендаций – массовая закупка противоракет для систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец", расширение закупки барражирующих боеприпасов израильского производства, срочный заказ у США крупной партии в несколько сотен бронетранспортеров.

Еще один пункт рекомендаций – существенное расширение штата управления реабилитации раненых и работы с семьями в министерстве обороны.