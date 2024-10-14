Минюст дал согласие на возвращение пакета помощи хайтеку в закон о госрегулировании

Министерства юстиции и финансов договорились о возвращении пакета помощи израильскому хайтеку в проект закона о государственном регулировании на 2025 год.

Параграф о помощи хайтеку был исключен из черновика в последний момент перед его представлением по настоянию министерства юстиции, утверждавшего, что реализация пакета потребует внесения значительных поправок в действующее законодательство, для обсуждения которых не было оставлено достаточно времени.

Пакет мер призван упорядочить механизмы налогообложения стартапов и венчурных инвестиций, сделав политику налогообложения более предсказуемой, и стимулировать инвестиции в стартап-компании, зарегистрированные в Израиле.