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Минюст дал согласие на возвращение пакета помощи хайтеку в закон о госрегулировании

время публикации: 14 октября 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 12:17
Минюст дал согласие на возвращение пакета помощи хайтеку в закон о госрегулировании
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Министерства юстиции и финансов договорились о возвращении пакета помощи израильскому хайтеку в проект закона о государственном регулировании на 2025 год.

Параграф о помощи хайтеку был исключен из черновика в последний момент перед его представлением по настоянию министерства юстиции, утверждавшего, что реализация пакета потребует внесения значительных поправок в действующее законодательство, для обсуждения которых не было оставлено достаточно времени.

Пакет мер призван упорядочить механизмы налогообложения стартапов и венчурных инвестиций, сделав политику налогообложения более предсказуемой, и стимулировать инвестиции в стартап-компании, зарегистрированные в Израиле.

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