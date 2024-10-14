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Экономика

Саудовская Аравия вложит 2 млрд долларов в Пакистан

время публикации: 14 октября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 12:47

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подписал 27 меморандумов о сотрудничестве с Пакистаном на общую сумму 2 миллиарда долларов.

С пакистанской стороны меморандумы подписали премьер-министр Шебаз Шариф и начальник генерального штаба Асим Мунир.

Меморандумы подписаны в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, продуктов питания, образования, добычи полезных ископаемых, энергоносителей и энергетики.

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