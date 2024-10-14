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Экономика

Объявлены лауреаты экономической премии памяти Нобеля 2024 год

время публикации: 14 октября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 12:52
Слева направо: Дарен Ашемоглу, Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон
Business Wire/AP Photo, MIT Sloan School, wikipedia.org

В понедельник, 14 октября, было объявлено, что лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Дарен Ашемоглу, Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон "за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние".

В прошлом году премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была удостоена профессор Клаудия Голдин (США) за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".

Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В области медицины и физиологии. Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

В области физики. Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

В области химии. Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".

В области литературы. Хан Ган (Южная корея) "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Премия мира присуждена японской организации Nihon Hidankyo "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено".

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