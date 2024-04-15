Новые выплаты для эвакуированных от "Битуах Леуми": полная информация

Институт национального страхования "Битуах Леуми" в своем телеграм-канале опубликовал информацию о новых льготах и выплатах для эвакуированных в ходе войны "Железные мечи" граждан, которые положены им в соответствии с недавно принятыми законами. Эти льготы положены эвакуированным из населенных пунктов севера и юга страны, перечисленных в списке подлежащих эвакуации, и зарегистрированных в Управлении регистрации народонаселения в этих населенных пунктах.

Выплата получавшим пособия по безработице

17 марта менее месяца назад, был принят закон о дополнительных выплатах эвакуированным безработным. Получатели льгот должны также отвечать нижеперечисленным критериям. Прежде всего, они должны были получать пособие по безработице, по меньшей мере, в один из следующих месяцев: октябрь 2023, ноябрь 2023 и декабрь 2023, а также использовать все положенные им по закону дни безработицы.

Второе условие – получение пособия по безработице, по крайней мере, в один из месяцев с октября по декабрь 2023 года, и год безработицы должен завершиться до 31.08.24. Третье условие – получатель должен был подать просьбу на пособие по безработице после 1 января 2024 года, и израсходовать положенную ему квоту дней безработицы в случае повторно безработных (тех, кто был безработным в течение последних четырех лет). Размер выплаты будет соответствовать количеству дней, которые льготник не работал, и будут рассчитываться на основе ранее полученного им пособия по безработице.

Период действия этого права на льготу – с января по август 2024 года в соответствии с населенным пунктом. Жители населенных пунктов, которые по решению правительства уже могут вернуться домой, получат выплату за срок до 31 марта 2024 года.

По данным "Битуах Леуми", около 2500 эвакуированных длительное время являются безработными. Им были высланы сообщения с просьбой обновить свой статус занятости, и более 90% сделали это. Те, кто не связался с "Битуах Леуми", могут ожидать телефонных звонков от сотрудников Института национального страхования, которые расскажут, что нужно сделать для получения выплаты.

Выплаты, положенные вышеназванным льготникам, будут автоматически перечислены на их счета на этой неделе, до праздника Песах.

Особая выплата эвакуированным в возрасте 67 и более лет

Соответствующий закон был принят менее месяца назад, 17 марта, и в соответствии с ним эвакуированные в возрасте 67 лет и более, которые зарегистрированы в МВД в одном из эвакуированных населенных пунктов, имеют право на дополнительную выплату. Право на льготу будет предоставлено тем, кто получил особую выплату для лиц в возрасте 67 и более лет в один из месяцев с октября по декабрь 2023 года и кто при этом не работает. Второе условие – если человек был наемным работником не менее трех месяцев подряд с января 2024 года и был уволен или отправлен в неоплачиваемый принудительный отпуск ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ) на срок не менее 30 дней. Третье условие – получение пособия по безработице в октябре 2023 года и далее, и получение пособия по безработице было прекращено по достижении человеком 67 лет.

Период действия этой льготы – с января текущего года по август текущего года в соответствии с населенным пунктом. Жители населенных пунктов, по которым правительство приняло решение о возможности вернуться из эвакуации, таких как Сдерот, получат выплату за срок до 31 марта текущего года.

Размер выплаты – средняя заработная плата на работе за три из шести последних месяцев, предшествовавших прекращению работы (из расчета самой высокой из зарплат), но не более 134 шекелей в день – в соответствии с решением правительства.

По данным "Битуах Леуми", есть примерно 200 человек, на которых будет распространяться эта льгота. Деньги зайдут на счета имеющих право на эту выплату автоматически через неделю, до праздника Песах.

"Суточные" выплаты вернувшимся

Закон прошел в начале апреля, 7.04 – то есть, прошло всего восемь дней после его принятия, из них всего шесть рабочих дней. Выплата полагается эвакуированным, которые вернулись домой в период с 1 января 2024 года по 29 февраля 2024 года, на нее имеют право люди, в отношении населенных пунктов правительство приняло решение о возможности постепенного возвращения, которые не оставались в центрах временного проживания за государственный счет в вышеназванный период.

Выплата рассчитывается в соответствии с количеством дней, в течение которых вернувшиеся эвакуированные отвечали критериям получения этой льготы. Взрослым полагается 200 шекелей в день, детям до 18-летнего возраста – 100 шекелей в день.

По данным "Битуах Леуми", примерно 4000 эвакуированных сообщили, что вернулись в свои населенные пункты в указанный период. Несмотря на то, что закон был принят всего чуть больше недели назад, компьютерные системы уже обработали декларации и рассчитали выплаты для каждой семьи. Семьи получат выплаты в соответствии с составом семьи и датой возвращения домой на счет получателя пособий уже на этой неделе, перед праздником Песах.

Одноразовая выплата за возвращение

Этот закон также прошел 7 апреля. Эта выплата предназначена для эвакуированных, которые завершили пребывание в центрах временного проживания за государственный счет в период с 1.03.24 по 1.06.24. На эту выплату имеют право жители Израиля, которые были эвакуированы из своих домов, сумма рассчитывается в соответствии с датой выезда из финансируемого государством центра пребывания и в соответствии с количеством детей, на которых выплачиваются "детские" пособия.

Те, кто не проживал в гостиницах за государственный счет, будут иметь право на эту выплату, если они имели право на "суточные" выплаты за возвращение или на выплату на расселение, и сумма выплаты составит 15360 шекелей для взрослого и 7680 шекелей на ребенка.

Те, кто выселился из финансируемой государством гостиницы, получат выплату из расчета времени пребывания в гостинице. До 17 марта – 15360 шекелей на взрослого и 7680 шекелей на ребенка до 18 лет. С 18 марта по 1 апреля – 7680 шекелей на взрослого и 3840 шекелей на ребенка. Со 2 апреля до 1 мая – 3840 шекелей на взрослого и 1920 шекелей на ребенка. Со 2 мая по 1 июня – 1920 шекелей на взрослого и 960 шекелей на ребенка.

Эта выплата тоже будет перечислена до праздника Песах.