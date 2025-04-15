В БАГАЦ подан иск с требованием отменить назначение гендиректора минфина, потому что он не женщина

Женское лобби в Израиле, НААМАТ и "Форум Двора" подали в Высший суд справедливости иск с требованием отменить назначение Илана Рома на должность генерального директора министерства финансов.

Согласно иску, назначение Рома является частью политики гендерной дискриминации, проводимой министром финансов Бецалелем Смотричем, который за свою каденцию заменил всех женщин на высших должностях в министерстве на мужчин.

Также истцы напоминают, что в 32 министерствах нет ни одной женщины на посту генерального директора (одна является исполняющей обязанности гендиректора), и что Смотрич и правительство в целом продолжают игнорировать закон о справедливом представительстве, обязывающий их проактивно искать женские кандидатуры на высшие должности.

Согласно иску, Смотрич заявил, что он "серьезно обдумал вопрос о назначении женщины" и рассмотрел кандидатуру одной женщины на должность. Однако после ее отказа он поспешил назначить Рома, хотя тому не хватает необходимых навыков для руководства вышеупомянутым министерством.

Напомним, что экономисты критиковали назначение Рома на должность в связи с отсутствием у него профильного образования и достаточного опыта руководства. Ром 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад", дослужившись до звания бригадного генерала. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада". После ухода из "Мосада" Ром занимал должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин. Ром имеет три академических степени - по юриспруденции, археологии и по истории и культуре Земли Израиля.

Также напомним, что в феврале этого года БАГАЦ постановил, что правительство нарушило указание законодателя о надлежащем представительстве женщин.

"Закон о назначениях и Закон о равенстве прав женщин устанавливают обязательство обеспечивать надлежащее представительство лицам обоих полов - во всей структуре государственной службы, включая управленческие должности",- говорится в судебном решении.

Судья Ноам Солберг подчеркнул, что "эта обязанность распространяется также на назначения на должности генеральных директоров в министерствах, а также на должности, освобожденные от конкурса на государственной службе, включая доверенные должности в аппаратах министров и генеральных директоров", отклонив таким образом позицию государства касательно отличия доверенной должности от всех остальных.

По словам судьи, текущая ситуация с назначениями "далека от выполнения требования закона, как Восток от Запада".

БАГАЦ дал правительству полгода на формирование процедуры, обеспечивающей надлежащее представительство женщин на высших должностях в государственном аппарате.