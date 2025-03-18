Экс-мосадовец Илан Ром утвержден на должность гендиректора минфина

Правительство утвердило кандидатуру Илана Рома на должность генерального директора министерства финансов, несмотря на отсутствие у него образования или существенного опыта в сфере экономики и административного управления.

Ром 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад", дослужившись до звания бригадного генерала. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада".

После ухода из "Мосада" Ром занимал должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин.

Ром имеет три академических степени - по юриспруденции, археологии и по истории и культуре Земли Израиля.