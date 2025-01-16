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Цены на жилье в Израиле продолжают расти

Статистика
Недвижимость
время публикации: 16 января 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 08:10
Цены на жилье в Израиле продолжают расти
Yossi Aloni/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, индекс цен на покупку жилья в Израиле вырос в октябре-ноябре на 0,6%, а за последние 12 месяцев – на 7,8%.

Сильнее всего за последний год цены выросли в Хайфском округе (11,7%). В Северном округе рост составил 10,2%, в Тель-Авивском – 8,8%, в Центральном – 7,9%, в Южном – 5,2%, в Иерусалимском – 0,6%.

При этом индекс покупки новых квартир вырос за последний год только на 4,2%, в основном благодаря программам жилья со скидкой.

Аренда жилья для продлевающих договор подорожала за год на 2,6%, а для подписывающих новый договор – на 4%.

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