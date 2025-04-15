12-й канал ИТВ: алкоголь в Duty Free аэропорта Бен-Гурион дороже, чем в Израиле

В дни праздника Песах поток израильтян, проходящих через аэропорт имени Бен-Гуриона, резко увеличивается, соответственно увеличивая количество клиентов действующих в аэропорту магазинов Duty Free.

Хотя само название этого формата торговли, освобожденной от НДС, заставляет предполагать выгодность покупки в этих магазинах, на самом деле это далеко не всегда так.

12-й канал ИТВ, проведя сравнение цен на алкогольную продукцию в Duty Free аэропорта Бен-Гурион и в обычных израильских магазинов, обнаружил, что "безналоговые цены", которые должны быть на 18% ниже, на самом деле на десятки процентов выше цен на ту же продукцию, продаваемую в обычных магазинах.

Так, виски, без налога стоящий в аэропорту 90 долларов (около 330 шекелей), в других магазинах можно найти за 260-280 шекелей. Согласно телеканалу, это касается большинства видов алкоголя, продаваемых в Duty Free. То же самое касается парфюмерии.