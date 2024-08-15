На что влияет снижение кредитного рейтинга и требования Банка Израиля. Экономический обзор за неделю

Почему снижение кредитного рейтинга Израиля не повлияло на шекель? Сизифов труд чиновников минфина и маневры политического руководства. Банк Израиля переходит от убеждений к требованиям.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Снижение, заложенное в цены

Решение международного рейтингового агентства Fitch снизить кредитный рейтинг Израиля не стало сюрпризом ни для политического, ни для экономического руководства страны. Если перед ожиданием снижения рейтинга со стороны Moody's, а затем S&P в начале этого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич, президент Ицхак Герцог, профессор Банка Израиля Амир Ярон, не говоря уж о главном аудиторе и других руководителях минфина, пытались отговорить руководство агентств, то на этот раз все прошло буднично. Нетаниягу и Смотрич заявили, что "это все из-за войны", и что "после победы все поднимется обратно", главный аудитор Яхели Ротенберг в очередной раз рассказал о необходимости принять ответственный бюджет на 2025 год, и этим, собственно, дело и ограничилось.

Фондовый и валютный рынки вообще не отреагировали на решение Fitch – просто потому, что оно уже давно было заложено в цены. Более того, в значительной степени рынок уже оценил и дополнительное снижение до уровня BBB. Шекель же в гораздо большей степени зависит от внешних факторов, таких как происходящее на Нью-Йоркской фондовой бирже и на бирже высоких технологий NASDAQ, и от уровня сиюмоментной геополитической напряженности. А от резких колебаний его защищает еще и подушка валютных резервов Банка Израиля, которую, впрочем, пришлось применить только один раз в самом начале войны.

Тем не менее, не стоит относиться к решению Fitch как к маловажному событию. Просто в сложившейся ситуации в Израиле его негативные последствия в большинстве своем уже произошли авансом, и мы платим существенно больше по кредитам. Отчет агентства скорее зафиксировал происходящее. Кроме того, не стоит забывать, что кредитные рейтинги корпораций также зависят от кредитного рейтинга государства.

В агентстве, естественным образом, указали на войну как на важный фактор снижения рейтинга (и спрогнозировали, что она не закончится до конца 2024 года), но, в отличие от Нетаниягу и Смотрича, не оставили без внимания политическую раздробленность и слабость коалиции в плане продвижения финансовых реформ. Отдельно аналитики указали, что в ближайшее время Всемирный банк снизит оценку по индикаторам эффективности государственного управления, показателю, которому рейтинговые агентства уделяют пристальное внимание.

Что касается прогнозов, аналитики Fitch не согласны с оптимизмом минфина и считают, что Израиль закончит год с дефицитом госбюджета 7,8% при прописанных в законе 6,6%. В 2025 году дефицит должен сократиться до 4,6% с оговоркой "если война не затянется до 2025 года". Также в агентстве прогнозируют, что повышение оборонных расходов на 1,5% ВВП по сравнению с довоенным уровнем приведет к тому, что соотношение госдолга к ВВП в среднесрочной перспективе будет оставаться выше 70%, при том, что в группе сопоставимых стран средний показатель – 55%.

Сизифов труд

Фраза "Сизифов труд" в современном иврите изменила свой изначальный смысл и стала использоваться в значении тяжелого труда, который в итоге дает плоды. Однако руководящие чиновники минфина сейчас занимаются сизифовым трудом в его первоначальном значении "тяжелой безрезультатной работы". Как иначе можно назвать их решение начать работу по формированию "программы консолидации госбюджета" без контакта с политическим руководством, которое еще до начала работы четко дало понять, что не намерено утверждать большую часть шагов, которые, судя по последним публикациям, чиновники намерены в этот проект включить.

Большую часть этого списка можно перечислить с закрытыми глазами, поскольку он повторяется и содержит много правильных слов: отмена освобождения от НДС на покупки в интернете до 75 долларов, введение НДС на цифровые услуги, предоставляемые в Израиле иностранными компаниями ("налог на Netflix"), отмена освобождения от НДС на туристические услуги, замораживание индексации всех пособий и ступеней налогов, замораживание зарплат высших чиновников, закрытие ненужных министерств, сокращение коалиционных денег и т.д.

Из неожиданного – предложение отменить нижнюю ступень подоходного налога в 10% и начинать сразу с 14%. Сейчас каждый шекель до 7000 шекелей дохода облагается налогом в 10%. Однако поскольку у израильских налоговых резидентов есть как минимум 2,25 льготных налоговых единиц, которые стоят около 540 шекелей (у женщин – 2,75 единиц), то получается, что минимальная зарплата вообще не облагается налогом, а с зарплаты в 7000 шекелей брутто работник, не имеющий других льгот (за детей, учебу, службу в армии, инвалидность, для репатриантов и т.д.), платит около 160 шекелей налога. В случае отмены нижней ступени, такой работник будет платить около 440 шекелей налога, то есть на 280 шекелей больше. Разумеется, на 280 шекелей больше будут платить и все, кто зарабатывает и больше этой суммы, однако по факту это станет налогом на бездетность (точнее – налогом на отсутствие несовершеннолетних детей).

При этом реальные планы министра финансов и главы правительства, которые с руководством минфина практически не советуются по вопросу подготовки госбюджета, остаются туманными. Единственное, что известно более-менее точно, это намерение Смотрича начать процесс утверждения госбюджета "после праздников", то есть где-то в конце октября. Далее существуют три озвученные разными высокопоставленными, но анонимными, источниками версии развития событий: 1) затягивание утверждения бюджета на 2025 год до района марта 2025 года, что даст возможность сократить расходы без реального утверждения бюджета; 2) утвердить технический бюджет без сопутствующего Закона о государственном регулировании с пакетом реформ и мер консолидации, то есть вернуться к ситуации до 1986 года (полагаю, что в другое время сторонники сильной парламентской демократии приветствовали бы этот шаг, поскольку Закон о госрегулировании стал инструментом быстрого проведения через Кнессет неудобных реформ); 3) самый свежий по времени сценарий является вариацией первого – затягивание утверждения на 2025 год путем возвращения к двухгодичным бюджетам, требующего время на изменение законодательства.

Когда договор есть, а денег нет

Между тем, до 2025 года еще надо дожить, а проблемы с финансами у нас уже сейчас. Неделю назад я писал, что минфину необходимо изыскивать деньги на финансирование эвакуации жителей севера с сентября, и на финансирование договора с учителями средних и старших классов, деньги на который были потрачены на финансирование эвакуации жителей севера в июле-августе. К слову, председатель организации учителей Ран Эрез уже сказал, что 1 сентября учеба в средних и старших классах не начнется, поскольку стороны так и не договорились, о чем именно они договорились ровно год назад.

На этой неделе министерство финансов договорилось о еще двух коллективных соглашениях – с психологами и с врачами. Как и в случае с учителями, пока договора еще не оформлены, но что еще более интересно, на них нет денег в госбюджете. Чтобы они стали реальностью, правительству надо изыскивать источник финансирования – или повышать налоги, или сокращать льготы, или урезать услуги.

Впрочем, в договоре с врачами последнее слово еще не сказано. В отличие от нескольких последних коллективных трудовых договоров, в которых минфин начал вводить дифференцированное улучшение условий, не зависящее только от стажа, с врачами он почему-то вернулся к старой практике – повышение зарплаты всем на одинаковый процент, то есть чем выше зарплата (во многом зависящая от стажа), тем больше повышение. Отколовшаяся от профсоюза врачей организация интернов "Миршам" уже выразила недовольство по поводу такой ситуации, и намерена добиваться изменения соглашений.

Терпение Банка Израиля закончилось?

Более полутора лет Банк Израиля защищал коммерческие банки от нападок со стороны политиков по поводу получения сверхприбыли за счет неграмотных финансовых действий домохозяйств, и пытался вежливо подтолкнуть их к тому, чтобы эта политика была не такой очевидной.

Однако поскольку эти подталкивания существенного эффекта не имели, на этой неделе в центробанке решили перейти к более жестким мерам.

Инспектор банков Дани Хахиашвили потребовал от банков в течение месяца представить меры по активному переводу 400 миллиардов шекелей, лежащих на текущих счетах домохозяйств, в инструменты, которые будут приносить домохозяйствам какой-то доход (точнее защищать их от обесценивания денег из-за инфляции). То есть банкам придется не ждать, когда клиент обратится к ним, а самим дозваниваться до клиентов. Тут следует быть осторожными с учетом большого количества случаев мошенничества, и не давать никаких данных о своих паролях, кредитных картах или кодах доступа. Более того, сотрудник банка, во-первых, при необходимости должен легко перейти на разговор на иврите, а во-вторых, никогда не будет просить эти данные. Любой подобный вопрос – повод прекратить разговор и позвонить в банк самому.

Каждый банк должен будет определить, кто будет ответственным за реализацию плана, сколько клиентов, по его оценке, удастся перевести на депозиты, и какова будет стоимость этих шагов для банка. Что не менее важно, банки должны будут аргументировать разницу в ставках по депозитам для разных групп клиентов.

Стоит отметить, что письмо Хахиашвили с этими требованиями было опубликовано вскоре после того, как банки один за другим начали отменять льготы для домохозяйств в плане обслуживания текущих счетов, такие как уменьшение ставки по овердрафту или выплата минимальных процентов на положительный баланс на счету. Разумеется, эти шаги не остались незамеченными СМИ и политиками. Похоже, что таким образом в Банке Израиля пытаются защитить банки от гораздо более радикальных инициатив, озвучиваемых в Кнессете.

Странное решение суда

Из других экономических событий минувшей недели не могу пройти мимо крайне странного решения судьи Иерусалимского окружного суда Александра Рона заморозить (пусть и временно) финансирование государственной программы интегрирования мужчин-"харедим" в сектор высоких технологий в рамках иска, поданного женским лобби.

В иске утверждается, что программа нарушает запрет на гендерную дискриминацию, однако в данном случае это утверждение крайне спорно. Во-первых, существуют государственные программы для женщин из ультраортодоксального сектора, желающих учить "высокотехнологичные" специальности. Во-вторых, в данном случае речь идет скорее о попытке так называемой позитивной дискриминации, поскольку доля мужчин-ультраортодоксов в хайтеке минимальна (а их уровень занятости составляет всего около 50%, тогда как у женщин ультраортодоксального сектора превышает 80% и сравнялась с этим показателем у светских женщин).

Такие разногласия не впервые встречаются при попытках интеграции "харедим" в рынок труда, и каждый раз возникает вопрос, что в данном конкретном случае важнее – интеграция или равенство. И нет, я не говорю про общественный транспорт, в конечном итоге если мужчина не хочет сидеть рядом с женщиной, он имеет полное право встать и ехать стоя (как это нередко делают женщины, не желающие садиться в автобусе рядом с незнакомым мужчиной). Но именно по искам о гендерной дискриминации были закрыты несколько проектов, открывающих для "харедим" доступ к высшему образованию. И сейчас немало тех, кто требует призыва "харедим" на службу в армии, выступают против создания для них отдельных программ. В таких случаях всегда хочется задать вопрос из старого анекдота: "вам шашечки, или ехать?" Какая ставится цель: перевоспитать "харедим" или добиться их интеграции в рынок труда (в конечном итоге армейская служба и высшее образование приводят туда же)? И да, значительная интеграция в рынок труда в конечном итоге может привести к изменениям в ультраортодоксальных общинах, но изнутри, а не снаружи. Поэтому надо поощрять программы, ведущие в этом направлении, даже если они идут вразрез с принципами равенства.