x
13 августа 2024
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2024
|
13 августа 2024
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Нетаниягу назвал понижение кредитного рейтинга Израиля "последствием войны"

время публикации: 13 августа 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 14:29
Нетаниягу назвал понижение кредитного рейтинга Израиля "последствием войны"
AP Photo/Ariel Schalit

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отреагировал на решение международного рейтингового агентства Fitch понизить суверенный кредитный рейтинг Израиля с уровня А+ до уровня А, с сохранением негативного прогноза.

Нетаниягу назвал снижение кредитного рейтинга последствием войны и выразил убежденность, что после того, как Израиль победит ХАМАС, кредитный рейтинг вновь будет повышен. "Экономика Израиля крепка и прекрасно функционирует, а понижение кредитного рейтинга связано с войной на нескольких фронтах, которая была Израилю навязана", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало решение о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля с уровня А+ до уровня А, с сохранением негативного прогноза. Другие два ведущих агентства снизили рейтинг Израиля еще несколько месяцев назад: S&P – до уровня А+ с негативным прогнозом, а Moody's – до уровня А2 (аналогичен уровню А в двух других агентствах) с негативным прогнозом.

По оценке аналитиков Fitch, оптимизм министерства финансов Израиля неоправдан, и дефицит государственного бюджета, находящийся сейчас на уровне 8,1% от ВВП, к концу года составит 7,8%, а не заложенные в госбюджете 6,6%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 августа 2024

Fitch снизил кредитный рейтинг Израиля, Смотрич: "После победы в войне его поднимут"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 августа 2024

Проблемы госбюджета и деньги ультраортодоксов. Экономический обзор за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 августа 2024

S&P предупредило инвесторов о росте вероятности "негативного геополитического сценария" для Израиля