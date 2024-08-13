Fitch снизил кредитный рейтинг Израиля, Смотрич: "После победы в войне его поднимут"

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало решение о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля с уровня А+ до уровня А, с сохранением негативного прогноза.

Напомним, что другие два ведущих агентства снизили рейтинг Израиля еще несколько месяцев назад: S&P – до уровня А+ с негативным прогнозом, а Moody's – до уровня А2 (аналогичен уровню А в двух других агентствах) с негативным прогнозом.

По оценке аналитиков Fitch, оптимизм министерства финансов Израиля неоправдан, и дефицит государственного бюджета, находящийся сейчас на уровне 8,1% от ВВП, к концу года составит 7,8%, а не заложенные в госбюджете 6,6%.

Также прогнозируется рост соотношения госдолга к ВВП до 72% уже в 2025 году, причем, в отличие от периода пандемии, это соотношение продолжит ухудшаться из-за долгосрочного увеличения оборонных расходов.

В компании отметили более высокие, чем ожидалось, налоговые поступления в первой половине 2024 года, и повышение НДС в 2025 году, однако подчеркнули, что нельзя игнорировать высокую поляризацию общества и коалиционные проблемы, которые осложнят принятие мер по сокращению дефицита госбюджета.

Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал на решение Fitch, назвав естественным снижение рейтинга Израиля из-за затяжной войны на несколько фронтов и реализации геополитических угроз.

Вместе с тем, по его словам, экономические показатели свидетельствуют о силе израильской экономики и о высоком доверии к ней на мировых рынках.

"Мы победим в войне на всех фронтах, восстановим безопасность и вернем экономику на рельсы рост, утвердим ответственный госбюджет с сохранением налогово-бюджетных рамок и с продвижением двигателей роста", - написал глава минфина в своем микроблоге в соцсети X.

Главный аудитор минфина Яхели Ротенберг также отметил очевидное влияние войны на решение агентства, подчеркнув, что Израиль "демонстрирует очень высокий уровень доступа к рынкам капитала в стране и за рубежом, со стабильными условиями финансирования и сильным спросом на долговые обязательства на местном рынке".

Тем не менее, Ротенберг подчеркнул необходимость обеспечить "как можно больше уверенности для израильской экономики, инвесторов и рейтинговых агентств".

"Для этого необходимо в ближайшее время разработать ответственный государственный бюджет на 2025 год, в основе которого лежит процесс восстановления фискальных резервов путем постепенного снижения соотношения долга к ВВП. Это должно сочетаться с продвижением двигателей роста, инвестициями в инфраструктуру, удовлетворением социальных потребностей и обеспечением упорядоченного и ограниченного ответа на потребности системы безопасности", - отметил Ротенберг.