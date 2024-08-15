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На фоне войны с ХАМАСом и "Хизбаллой" венчурные фонды инвестируют в стартапы резервистов ЦАХАЛа

время публикации: 15 августа 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 13:50
На фоне войны с ХАМАСом и "Хизбаллой" венчурные фонды инвестируют в стартапы резервистов ЦАХАЛа
Adam Shuldman/Flash90

Война "Железных мечей", в ходе которой ЦАХАЛ был вынужден вести тяжелые бои в плотно застроенной местности и под ней, и противостоять "Хизбалле" на северной границе, нередко вынуждала израильских военных придумывать нестандартные решения.

Благодаря наличию в стране мощной экосистемы развития высоких технологий, после возвращения резервистов с поля боя многие из этих решений начали превращаться в перспективные стартап-компании.

Как сообщает "Калькалист", в последние недели ведущие израильские и мировые венчурные фонды провели серию "предпосевных" и "посевных" инвестиций в таких "детей войны". При этом значительная часть инвестиций проходит скрытно, без публикаций для прессы, и даже без названий стартапов.

Среди инвестиций, которые можно называть, издание отмечает стартап Kela, разрабатывающий операционную систему для военных нужд, и получивший сразу два раунда мобилизации от венчурных фондов Sequoia и Lux, и стартап Oz, создатели которого предложили новую систему предотвращения "дружественного" огня.

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