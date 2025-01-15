NVIDIA построит в Израиле гигантский дата-центр

Производитель чипов для ИИ-технологий NVIDIA объявил о строительстве в Израиле центра обработки данных (серверной фермы) площадью 10 тысяч кв.м. и мощностью 30 мегаватт.

Работы по строительству центра начнутся в первом полугодии 2025 года. Центр будет оснащен системами с чипами Blackwell, самыми современными и быстрыми ИИ-процессором NVIDIA, и будет использовать сетевые коммутаторы, которые разрабатываются в Израиле.

Дата-центр предназначен для поддержки деятельности израильских команд NVIDIA, которые будут разрабатывать с его помощью аппаратные и программные решения для сетей связи, процессоров, ИИ-программ и других применений.

Анонс NVIDIA последовал на следующий день после публикации Белым домом решения о введении ограничений на экспорт американских чипов в сфере ИИ в том числе для Израиля.

Напомним, что в 2023 году NVIDIA создала в Израиле суперкомпьютер Israel-1, занимающий 34-е место в мире по скорости обработки данных.