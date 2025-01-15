Сеть кафе-мороженых "Голда" повысила цены на свое меню

Популярная израильская сеть кафе-мороженых "Голда" повысила цены на базовую порцию мороженого на 5% с 20 шекелей до 21 шекеля.

Средняя порция подорожала на 2 шекеля или на 8% с 25 шекелей до 27 шекелей, а большая порция подорожала на 14% или на 4 шекеля с 29 до 33 шекелей.

Полукилограммовая упаковка мороженого подорожала на 3%, килограммовая – на 7%.

Мороженое-йогурт подорожало на 10-13%, кофе – на 7-23%, бельгийские вафли – на 7%, прохладительные напитки – на 8%.

За последнюю неделю цены на свое меню повысили также сети кафе "Арома", "Аркафе" и "Роладин". Для "Голды" это третье повышение цен за последние два года.