Утверждено продление Трансизраильского шоссе в северном направлении

На воскресном заседании правительство утвердило решение о проведении тендера по выбору подрядчика, который проложит и будет обслуживать новый северный сегмент Трансизраильского шоссе (трасса 6).

Стоит отметить, что принципиальное решение правительства о строительстве этого участка было утверждено еще в 2010 году.

Новый участок протяженностью 22 километра должен быть проложен между развязками Сомех и Бейт а-Эмек, облегчив доступ к важной транспортной артерии жителям Кармиэля, Нагарии, Акко и Крайот. На трассе будут построены три новые развязки – Авелаим, Макр и Бейт а-Эмек

Проект будет выполняться победителем тендера за свой счет (государство потратит около 650 млн шекелей на выкуп земель) в обмен на право взимания платы за проезд. Шесть консорциумов уже прошли предварительный отбор для участия в тендере.

Согласно условиям тендера, строительство должно быть завершено до 2028 года.