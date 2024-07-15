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Экономика

Законопроект предлагает внести бюджет Госкорпорации телерадиовещания в состав госбюджета

время публикации: 15 июля 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 18:24
Законопроект предлагает внести бюджет Госкорпорации телерадиовещания в состав госбюджета
Olivier Fitoussi/Flash90

Депутат Кнессета Авихай Авраам Буарон ("Ликуд") внес законопроект, который предполагает введение Государственной корпорации телерадиовещания "Таагид" под контроль государства и включение бюджета "Таагида" в состав государственного бюджета. Ожидается, что правительство одобрит этот законопроект на специальном заседании, назначенном на вторник, и будет активно продвигать его.

Как сообщает в понедельник, 15 июля, "Исраэль а-Йом", необходимость срочного принятия такого закона Буарон объясняет тем, что "Государственная телерадиокорпорация, как и любое другое государственное учреждение, должна внести свой вклад в предпринимаемые всей страной военные усилия".

Он указывает, что еще в январе текущего года Банк Израиля опубликовал прогноз, в соответствии с которым общая сумма военных расходов в период с 2023 по 2025 годы составит около 220 миллиардов шекелей, и все правительственные министерства пошли на сокращение бюджета, чтобы финансировать военные нужды.

По словам депутата, в настоящее время "Таагид" "является бюджетной территорией, которая находится за пределами книги прихода-расхода бюджета", и поэтому "уместно эту лазейку устранить". При этом он утверждает, что никакого влияния на редакционную политику СМИ, входящих в состав Государственной телерадиовещательной корпорации, проводимый им закон не окажет.

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