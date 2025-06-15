СМИ: министерство транспорта договорилось с компанией "Мано Сапанут" об эвакуационных рейсах с Кипра

По информации сайта "Мако", министерство транспорта договорилось с круизной компанией "Мано Сапанут" об осуществлении двух рейсов с Кипра для эвакуации израильтян, застрявших за границей из-за отмены авиарейсов.

Согласно этой информации, судно сможет принять на борт около 2000 пассажиров.

При этом в сообщении "Мако" отмечается, что на данном этапе пока не получено окончательное разрешение от Управления тылом. На данный момент судно Crown Iris стоит на якоре в порту Хайфы, ожидая окончательного разрешения.

В министерстве транспорта отмечают, что речь идет о сложном процессе, включающем координацию действий со службами безопасности, который может занять несколько дней.

Сайт "Мако" приводит ответ, полученный от министерства транспорта: ""Мано Сапанут" является частной компанией, и все вопросы, связанные с рейсами, надо решать напрямую с ней. Как только компания опубликует линк для регистрации на рейс, граждане смогут зарегистрироваться и приобрести билеты через сайт компании или через систему бронирования компании. Бронирование мест, оплата и все остальные вопросы решаются только через компанию "Мано Сапанут".