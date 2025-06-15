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Экономика

"Эль-Аль" отменяет все рейсы до вторника, и рейсы по 29 направлениям до 23 июня

El Al
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:21
"Эль-Аль" отменяет все рейсы до вторника, и рейсы по 29 направлениям до 23 июня
Roy Alima/Flash90

Израильский национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщает об отмене всех рейсов до вторника, 17 июня, в связи с войной с Ираном.

Кроме того, компания объявила об отмене рейсов из Израиля и в Израиль по 29 направлениям вплоть до 23 июня.

Речь идет, в частности, о таких городах, как Берлин, Москва, Барселона, Мюнхен, Токио, Батуми, Варшава, Порту, Лиссабон, Венеция, Тбилиси, Родос, Крит (Ираклион), Салоники, Санторини, Миконос, Кефалония, Краков, Марсель и другие.

"Эль-Аль" занимается планированием эвакуационных рейсов для застрявших за рубежом израильских граждан.

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