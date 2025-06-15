"Эль-Аль" отменяет все рейсы до вторника, и рейсы по 29 направлениям до 23 июня
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:21
Израильский национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщает об отмене всех рейсов до вторника, 17 июня, в связи с войной с Ираном.
Кроме того, компания объявила об отмене рейсов из Израиля и в Израиль по 29 направлениям вплоть до 23 июня.
Речь идет, в частности, о таких городах, как Берлин, Москва, Барселона, Мюнхен, Токио, Батуми, Варшава, Порту, Лиссабон, Венеция, Тбилиси, Родос, Крит (Ираклион), Салоники, Санторини, Миконос, Кефалония, Краков, Марсель и другие.
"Эль-Аль" занимается планированием эвакуационных рейсов для застрявших за рубежом израильских граждан.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025