"Эль-Аль" отменяет все рейсы до вторника, и рейсы по 29 направлениям до 23 июня

Израильский национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщает об отмене всех рейсов до вторника, 17 июня, в связи с войной с Ираном.

Кроме того, компания объявила об отмене рейсов из Израиля и в Израиль по 29 направлениям вплоть до 23 июня.

Речь идет, в частности, о таких городах, как Берлин, Москва, Барселона, Мюнхен, Токио, Батуми, Варшава, Порту, Лиссабон, Венеция, Тбилиси, Родос, Крит (Ираклион), Салоники, Санторини, Миконос, Кефалония, Краков, Марсель и другие.

"Эль-Аль" занимается планированием эвакуационных рейсов для застрявших за рубежом израильских граждан.