adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.627 ₪ 3.897 ₪
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Глава Банка Израиля выступил против юридической реформы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Глава Банка Израиля выступил против юридической реформы
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон впервые прокомментировал инициированную правительством Биньямина Нетаниягу юридическую реформу. Сделал он это в интервью американской телекомпании CNN.

    "Изменения в судебной системе и проводимые реформы в нынешнем их виде угрожают ослабить независимость институтов. Процесс проводится поспешно, без общественного консенсуса", – заявил глава израильской монетарной системы.

    adv_11 incontent_1

    Он рассказал, что встречался с представителями хайтека, которые предупредили: они планируют начать вывод денег. В долгосрочной перспективе возможна утечка мозгов. "Необходимы осторожность и прозрачность. Необходимо сохранить независимость судебной системы, в основе реформ должен лежать консенсус", – отметил Ярон.

    adv_12 m_ar_1

    Он осудил призывы политиков отказаться от повышения учетной ставки. "Независимость Центробанка критически важна для экономики, любые попытки ее ограничить будут иметь крайне тяжелые последствия. И глава правительства, и министр финансов подтвердили, что только Банк Израиля уполномочен принимать решение о ставке", – сказал он.

    Ярон также предупредил, что обуздание инфляции будет болезненным.

    adv_13 incontent_2

    Напомним, что, вернувшись в конце января 2023 года с Международного экономического форума в Давосе, профессор Ярон попросил о срочной встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Согласно публикациям СМИ, глава Центробанка предупредил тогда премьер-министра, что в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле.

    adv_14 m_ar_2

    6 марта, после сообщений об угрозе вывода из Израиля иностранных инвестиций, инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан потребовал от коммерческих банков увеличить частоту отчетности по движениям валютных средств в Израиль и из Израиля с одного раза в месяц до двух раз в неделю.

    adv_15 article_fenix_desk
    adv_16 article_fenix_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Марта 2023
    Противники реформы отвергли "компромисс Фридмана". Нетаниягу трижды встречался с Левином
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 7 Марта 2023
    Банк Израиля потребовал от банков участить отчетность о движениях валютных средств
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 8 Февраля 2023
    Инспектор банков в Банке Израиля неожиданно объявил об отставке
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2023
    Сотни экономистов подписали письмо против юридической реформы
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:43 16 марта сторонники юридической реформы проведут митинги и пикеты
    13:26 Противники реформы собираются в "Бен-Гурионе"
    12:34 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 385-й день войны
    11:49 Столкновение Су-27 с американским беспилотником над Черным морем: подробности
    11:32 Закон "Дери 2" утвержден к первому чтению
    10:15 Коронавирус в Израиле 15 марта 2023 года: более 5600 зараженных, свыше 90 в тяжелом состоянии
    10:13 Глава Банка Израиля выступил против юридической реформы
    10:12 СМИ: Ротман готов отложить голосование по реформе, президент представит компромиссное предложение
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5