Глава Банка Израиля выступил против юридической реформы

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон впервые прокомментировал инициированную правительством Биньямина Нетаниягу юридическую реформу. Сделал он это в интервью американской телекомпании CNN.

"Изменения в судебной системе и проводимые реформы в нынешнем их виде угрожают ослабить независимость институтов. Процесс проводится поспешно, без общественного консенсуса", – заявил глава израильской монетарной системы.

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Он рассказал, что встречался с представителями хайтека, которые предупредили: они планируют начать вывод денег. В долгосрочной перспективе возможна утечка мозгов. "Необходимы осторожность и прозрачность. Необходимо сохранить независимость судебной системы, в основе реформ должен лежать консенсус", – отметил Ярон.

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Он осудил призывы политиков отказаться от повышения учетной ставки. "Независимость Центробанка критически важна для экономики, любые попытки ее ограничить будут иметь крайне тяжелые последствия. И глава правительства, и министр финансов подтвердили, что только Банк Израиля уполномочен принимать решение о ставке", – сказал он.

Ярон также предупредил, что обуздание инфляции будет болезненным.

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Напомним, что, вернувшись в конце января 2023 года с Международного экономического форума в Давосе, профессор Ярон попросил о срочной встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Согласно публикациям СМИ, глава Центробанка предупредил тогда премьер-министра, что в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле.

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6 марта, после сообщений об угрозе вывода из Израиля иностранных инвестиций, инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан потребовал от коммерческих банков увеличить частоту отчетности по движениям валютных средств в Израиль и из Израиля с одного раза в месяц до двух раз в неделю.