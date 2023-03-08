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    В Израиле

    Противники реформы отвергли "компромисс Фридмана". Нетаниягу трижды встречался с Левином

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    Противники реформы отвергли
    Yonatan Sindel/Flash90

    За последние три дня состоялись три встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина. Как сообщает "Кешет", в ходе этих встреч Нетаниягу настоятельно просил Левина согласиться на компромисс по вопросу о юридической реформе.

    При этом, как утверждают информированные источники, сама реформа не обсуждалась, так как юридический советник правительства Гали Баарав-Миара запретила премьер-министру заниматься этими вопросами.

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    В окружении Левина отвергают сообщения о том, что на него оказывается давление со стороны премьер-министра. В то же время, приближенные министра юстиции высказываются в поддержку компромиссного предложения, представленного накануне бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом, бывшим главой совета по национальной безопасности Гиорой Айлендом, профессором Ювалем Эльбашаном и лидером протеста работников хай-тек Гиорой Яроном. В рамках "компромисса Фридмана" предлагается паритетное представительство коалиции и оппозиции в комиссии по выбору судей, и каждый раз одна сторона будет иметь право выбирать судью. У главы Верховного суда будет ограниченное право вето на решения политиков в комиссии. Для отмены законов, принятых Кнессетом, будет необходимо большинство в 11 из 15 судей, для утверждения Основного закона потребуется четыре чтения, причем последнее в Кнессете следующего созыва. Еще более сложной будет процедура преодоления вето БАГАЦа. Согласно компромиссному предложению, для этого потребуются три чтения в действующем Кнессете и большинство в 61 голос, а также три чтения в следующем Кнессете таким же большинством.

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    В окружении Ярива Левина это предложение называют "прорывом" и "проявлением нестандартного мышления". В свою очередь, противники реформы категорически отклонили его. Профессор Мордехай Кремницер, один из наиболее острых критиков нынешнего правительства,

    написал в газете "Гаарец", что предложение Фридмана не может быть даже базой для переговоров. Лидеры протестного движения также опубликовали заявление, в котором назвали это предложение "диктатурой в одеждах демократии, сшитых Левином".

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    Генерал-майор запаса Гиора Айленд заявил в эфире "Кешет", что если бы ситуация полностью зависела от него, он представил бы предложение, способное более эффективно заблокировать реформу. "Однако сейчас задача заключается в том, чтобы представить предложение, которое примет в первую очередь коалиция, а со временем, возможно, и оппозиция", – сказал Айленд.

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    Представители парламентской оппозиции не высказывались официально по поводу предложения Даниэля Фридмана, однако СМИ цитируют слова анонимных источников в оппозиции, согласно которым, это предложение неприемлемо.

    Президент Ицхак Герцог также не озвучил своего отношения к новому компромиссу. Ожидается, что, если между сторонами не будет достигнуто соглашение, глава государства в начале следующей недели представит свое предложение.

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