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Белый дом: Байден заблокирует законопроект о немедленном предоставлении помощи Израилю

время публикации: 15 мая 2024 г., 01:42 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 01:47
Президент США Джо Байден
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Джон Байден наложит вето на продвигаемый республиканцами закон о предоставлении военной помощи Израилю, если закон будет принят Конгрессом.

В прошлый выходные республиканцы в Палате представителей представили законопроект, который бы обязал администрацию Белого дома немедленно отправить Израилю военную помощь. Законопроект стал ответом на решение Байдена приостановить поставки оружия в попытке удержать Израиль от начала масштабной наземной операции в Рафиахе.

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