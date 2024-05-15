Белый дом: Байден заблокирует законопроект о немедленном предоставлении помощи Израилю

Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Джон Байден наложит вето на продвигаемый республиканцами закон о предоставлении военной помощи Израилю, если закон будет принят Конгрессом.

В прошлый выходные республиканцы в Палате представителей представили законопроект, который бы обязал администрацию Белого дома немедленно отправить Израилю военную помощь. Законопроект стал ответом на решение Байдена приостановить поставки оружия в попытке удержать Израиль от начала масштабной наземной операции в Рафиахе.