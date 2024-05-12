Глава МИД Великобритании: "Прекращение поставок оружия Израилю служит укреплению ХАМАСа"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью BBC, что не последует примеру США в вопросе о прекращении поставок оружия в Израиль – несмотря на то, что правительство Его Величества выступает против наземной операции в Рафиахе.

Политик сообщил, что только один процент израильских вооружений поступает из Великобритании, а США находятся в другой ситуации, будучи основным поставщиком Израилю военного оборудования. "Я не собираюсь сигнализировать что-то израильтянам при помощи прекращения поставок", – сказал он.

По мнению министра, даже сам факт обсуждения данного вопроса служит укреплению ХАМАСа и затрудняет переговоры об освобождении израильских заложников. Именно на освобождение израильтян, среди которых есть и граждане Великобритании, должно быть направлено давление официального Лондона.

В среду, 8 мая, Джо Байден в интервью телеканалу CNN сказал, что в случае начала крупномасштабной операции в Рафахе (Рафиахе) США прекратят поставку Израилю американских боеприпасов.

В статье на сайте телекорпорации отмечается, что в этом интервью президент США впервые признал, что оружие и боеприпасы, поставляемые Израилю, используются "для убийства мирных жителей сектора".

"Гражданские лица были убиты в секторе Газы этими бомбами и другим оружием во время их действий в населенных пунктах", – сказал Байден в интервью Эрин Барнетт, имя ввиду 900-килограммовые бомбы, отправка которых были приостановлена.